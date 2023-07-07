女星Melody稍早無預警宣布離婚，坦言與老公因為性格及思想理念有落差，協議後決定和平結束這段長達17年的婚姻，而她2006年與富商吳育奇交往3個月就閃婚，出書分享婚姻生活時，坦言相當不適應之外，更強調「婚姻和戀愛不一樣」。

Melody2016推出新書《Melody的小迷糊闖江湖》。內容描述家庭、生活以及人生觀，並且用大智若愚的心態，面對自己在不同角色的轉換，而她當時提到從戀愛階段突然步入婚姻，對於角色轉換多少有些不適應，尤其每當參加完友人的婚禮時，都會覺得自己的婚姻「沒有愛的感覺」，還因此常跟老公發生爭執，而她也點出原因可能與老公年長15歲，個性較理性有關。

Melody表示結束婚姻關係後，與前夫會以陪伴家人長大為共同目標，接著強調日子是自己在過，只有自己知道能怎樣對自己好，為了家人也期許能改變往後關係，並朝更好方向前進，最後呼籲外界能尊重自己與家人的隱私，未來也不會再對離婚細節做出任何回應。