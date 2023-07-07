53歲日本全能女神工藤靜香與天王木村拓哉結婚23年，婚後育2個女兒心美、光希，家庭幸福美滿，近日她來台為9月的演唱會宣傳，被問及私下熱愛園藝、花卉，個性是否也相當浪漫，她透露自己對浪漫的定義：「像是日常生活中很多情景會觸動我，讓我覺得很有新鮮感，產生興趣。」並分享一家四口常做的浪漫事。

工藤靜香說，確實做了很多浪漫的事情，她舉例，常會在和老公木村拓哉以及2個寶貝女兒的家庭群組中分享自己看到的美景，「比如我看到很美的月亮，我就會拍下來分享到群組裡，身處其他地方的家人也會拍下自己看到的月亮照片傳進來，我覺得這是很美好的一件事，還有夕陽也是，大家看到夕陽，也都會傳照片到群組說『你看，夕陽很美』，真的很浪漫！」

提到家人，記者好奇她會不會想要讓2位女兒也繼承媽媽的衣缽成為歌手，工藤靜香說她們倒是沒有想過要唱歌，但會請教她「要怎麼樣在人前大方說話不會怯場」，工藤靜香說：「我的長女心美也問過，要怎麼樣在別人面前吹笛子嘴巴不顫抖，然後光希則會問我要怎麼在人前擺出很酷的姿勢。」但她笑說自己不會給任何的建議，「因為我到現在也還是會緊張」。

「工藤靜香 Shizuka Kudo 2023 CONCERT in TAIPEI」將於9月2日（六）晚間19點30分在國父紀念館大會堂舉行，門票將於7月8日中午12點在年代售票系統以及全台各大超商正式啟售，票價分為VIP NT$4800 ／ A區 NT$3600 ／ B區 NT$2800 ／ C區 NT$1800，全場對號入座。更多相關詳情請洽Welcome Music官方臉書專頁。