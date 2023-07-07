▲原親民黨籍的基隆市議員郭美秀（中）於7日宣布重回「娘家」國民黨，國民黨秘書長黃健庭（右三）也特別出席慶賀。（徐佑昇攝）

國民黨總統提名人侯友宜民調持續第三，國民黨立委鄭麗文6日開第一槍喊換侯，對此國民黨秘書長黃健庭回應，對於「換侯」部分一直有傳聞，但本周三也沒有類似的情形發生，會密切注意。至於「拔朱」部分，黃表示國民黨黨章規定黨主席一任就是4年，沒有所謂換主席的方案，是黨內少數人的幻想，並無可能性。

國民黨基隆市黨部7日針對市議員郭美秀由親民黨「重回」國民黨舉辦記者會，此舉將讓基隆市議會的國民黨議員增為13席，比民進黨多1席。對此國民黨秘書長黃健庭也特地來基隆慶祝這場「回娘家」活動。

然而近期「換侯」聲浪不斷，國民黨立委鄭麗文於6日首度正式在政論節目提出應換侯的說法。黨主席朱立倫立刻駁斥，表示未來絕無可能也不必炒作，同時強調黨員應盡力協助提名參選同志當選，違者將依黨紀處分。

對此黃健庭表示，近期確實有聽到許多醞釀中常會換侯的傳聞，但這件事在周三也沒有發生，會持續觀察。媒體再追問亦有傳出要換掉主席朱立倫的「拔朱」說法，黃更怒斥這是不了解黨章才會這樣說，國民黨黨主席一任4年，並沒有更換主席的方式，這是黨內少數人的「幻想」，只要詳細去了解規定就知道並無可能性。

至於針對民進黨原基隆立委候選人張秉鈞因涉案遭羈押，改徵召鄭文婷部分，黃健庭表示，國民黨的林沛祥是經過黨內初選提名的人選，在議會的表現及地方的經營都深受肯定，也持續衝刺。黃認為林的選情目前是穩定樂觀的，但選舉就是要不斷衝刺直到勝選為止。

黃強調，不管民進黨的情勢如何，國民黨就是繼續努力，而郭美秀回歸加入團隊，也讓他更有信心在2024基隆立委和總統都能勝選。