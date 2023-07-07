南彰化某公所因涉及收賄人事弊案，女鄉長、清潔隊長等10名相關人員昨天遭檢方約談，歷經漏夜偵訊，今天清晨女鄉長等人全部被無保請回，檢方對相關案情都未透露。該女鄉長上午未到公所，電話也未接，無法得知其回應。

這起收賄疑雲於昨上午傳開，當時該鄉媽祖廟舉行「步行遊庄」活動，本該主持活動儀式的女鄉長遲未到場，經主辦方詢問，赫然得知「鄉長被帶走」，突如其來的狀況，引發外界諸多揣測。

地方傳聞指出，去年埤頭鄉公所曾遭人向檢調檢舉，指女鄉長涉嫌透過一名擔任白手套的周姓男子，向欲爭取進入清潔隊工作的鄉民收受70萬元，卻遭到退回，並稱清潔隊沒缺額，後來周男又稱需要100萬元，該位鄉民才又進清潔隊。

去年該檢舉案因查無實證，因此女鄉長等人都訊後被請回，這次又再有人檢舉該案，檢方也再重啟調查。

地方人士表示，該名無黨籍女鄉長從鄉民代表做起，在地方上經營多年，算是愛惜羽毛，這次競選連任，在無人挑戰下同額競選。今天上午女鄉長手機關機不接電話，該公所清潔隊人員對該案也不願多談。