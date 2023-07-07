唱過無數膾炙人口歌曲的知名歌手COCO李玟5日傳出逝世，令許多粉絲不捨，演藝圈也紛紛表示哀悼。不過因李玟的知名度相當大，身心科醫師擔心會引起連鎖效應，不少患有憂鬱症的人可能因此情緒波動，甚至效仿，當年港星張國榮輕生後，隔月香港輕生率便暴增超過30％，名人輕生明顯會引起連鎖效應。

高雄得．心身醫學診所醫師周學徹表示，一位就讀私立高中的憂鬱症病患平日住校，近日放暑假回家，由於他跟家人關係本來就不好，最近又一直看到媒體報導李玟輕生的訊息，疑似因此導致病情加重，幸好最後並無大礙。

周學徹說，國際知名研究輕生行為的心理師Thomas Joiner提到，患有憂鬱症、或先前曾經輕生過的人，容易受到負性事件的輻射影響，例如生活中聽到名人、親友甚至鄰居輕生，就非常可能引發模仿效應。

尤其精神狀況有問題、衝動控制較差的人，若加入網路相關論壇、群組，還可能互相分享討論，此時若有良好的家庭、社會支持，或許可能緩解他們的意向。

「名人輕生的訊息應該草草帶過，不要特別渲染！」周學徹指出，研究顯示，媒體確實會影響模仿，尤其是名人輕生事件，例如2003年4月1日港星張國榮因憂鬱症輕生，當年經過媒體大肆報導，香港4月的輕生率竟比3月飆升超過30％，還有人直接表明是受到張國榮影響。

周學徹提醒，憂鬱症患者身邊的親友此時更要扮演守門人的角色，徹底執行「1問2應3轉介」的步驟，主動詢問憂鬱症患者遇到什麼困境，觀察是否有意圖，再用心傾聽、回應對方的想法，若有必要需轉介就醫，以傾聽、陪伴幫助高風險族群度過難關。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。