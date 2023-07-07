國際原子能總署（IAEA）日前公布報告，認定日本有意將「核處理水」排放入海的計畫符合國際安全標準，國際原子能總署署長今天表示，負責這份報告的1、2位專家可能抱有疑慮。

聯合國旗下國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）被路透社問及負責撰寫這份報告的國際團隊是否有任何人持不同意見時，葛羅西坦言，他曾聽到這類消息。

葛羅西受訪時表示：「我確有聽說此事…但容我再次說明，我們發表的內容在科學上是無可挑剔的。」

葛羅西說，沒有任何一名專家直接向他提出疑慮，不過他沒有說明自己是如何聽到這樣的風聲。

日本福島第一核電廠在2011年311大地震遭受海嘯侵襲後發生核子事故，持續注水冷卻反應爐內熔融核燃料棒時產生的污染水等，透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質剩下的水，就稱為「核處理水」。

日本計畫排放的核處理水量，相當於500座奧運規模的泳池水量。

這個由國際原子能總署於2021年成立、負責檢視日本排放核處理水計畫的國際工作小組，還包含了來自阿根廷、澳洲、加拿大、法國、馬紹爾群島、韓國、俄羅斯、英國、美國及越南的成員。

先前對日本排放核處理水表達顧慮的韓國，今天對國際原子能總署的檢討報告表示尊重。

北京當局對國際原子能總署這份報告提出強烈批評，說國際原子能總署不應替對海洋生態及人類健康構成威脅的計畫背書，儘管日本和國際原子能總署再三保證這項計畫對環境的影響微乎其微。

葛羅西指出，國際原子能總署的報告稱不上是對日本排放核處理水的計畫背書，東京當局必須做出最終決定。

葛羅西說：「我們並沒有認可這項計畫，或是建議這麼做。我們是說，這項計畫符合標準。」

他補充表示：「我們不會選邊站。我沒有站在日本一方，也沒有站在中國或韓國任何一方。這套標準放諸四海皆準。」