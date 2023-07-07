搶父親節和七夕情人節！「神旺商務酒店」 推出一系列餐飲優惠，不論是安太座或是要討好爸爸，都是最佳首選。其中位在酒店館內2樓的「銀柏廳」於8月1日起至8月31日止，不限平假日推出「霸氣食光」餐飲活動，餐廳首推「黑松露雞腿排」原價780元+10%、兩人同行、每人僅要583元，即可享有沙拉、湯品、精緻餐包、水果甜點及飲品，相當於68折優惠，要讓民眾過節之餘，也能輕鬆享受星級飯店儀式感。此活動需提前一日訂位。

豐富本土藝術珍品匯集、館藏擁有逾150件美術作品的「神旺商務酒店」，位於南京東路與林森北路商圈，酒店館內2樓的「銀柏廳」以歐美氛圍打造，搭配館藏的藝術品，裝潢帶有復古風格的暖色系家具，不論是過節、週年紀念約會或姊妹下午茶聚會，都是雙北區再適合不過的便利地點。

「神旺商務酒店」搶搭雙節慶餐飲熱潮，推出2023年全新一季「銀柏廳特選套餐」，其中首推義式的「黑松露雞腿排」套餐，嚴選台灣在地雞腿，以百里香、白酒等秘製香料醃製一天後，將雞腿煎至金黃酥脆，再以中溫165度烤12分鐘，最後佐上義大利進口松露醬，軟嫩多汁的雞腿排，搭上濃郁的松露醬成菜。

喜愛海鮮的消費者可選「法式香煎鮭魚」套餐特選北大西洋鮭魚，以蒔蘿、茵陳蒿醃製，並以法式手法烹調，無過多調味，甫入口即能品嘗到鮭魚豐富的油脂，配上主廚特製季節時蔬，挾帶豐富清甜海味，清爽不膩口。「海陸饗宴」套餐，選用美國沙朗切成骰子狀方便食用，醃製後煎至七分熟，搭配主廚特製紅酒醬，軟嫩適中、甫入口散發淡淡紅酒香氣；海鮮部分則是選用肉質細緻的鱸魚，以綜合香料醃製後乾煎，新鮮的食材本體與特製醃料完美呼應，讓饕客品嚐最原始的鮮味。

「銀柏廳」此次推出全新歐式套餐饗宴，搭配雙節慶的「霸氣食光」活動，於8月1日起至8月31日止多款精緻套餐，兩人以上同行即享68折優惠，還可享有前菜「田園火腿堅果沙拉」、「法式經典蘑菇濃湯」、普諾烘焙坊特製「香酥核桃包」、「主餐三擇二」、「水果甜點」及「餐廳特選飲品」，超值餐點就是要讓消費者輕鬆過節。