陳福海強調「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，一定要給下一代最優質的成長環境。(圖／金門縣政府提供)

禮運大同篇中「老有所終，壯有所用，幼有所長，矜寡孤獨廢疾者，皆有所養」的理念一直是金門縣長陳福海上任後重要的施政方向與目標，教育及托嬰更是他非常重視的區塊，為此特別走訪烈嶼后頭社區公共托育家園，了解托嬰中心的空間規畫運用與工作人員所需具備相關資格。陳福海也期盼未來各新設之社區活動中心，亦應將托育設施納入規畫，讓活動中心不僅能提供社區長者使用，也能同時照顧幼兒。

陳福海肯定后頭社區公共托育家園內所有工作人員的努力與辛勞，現場也實地了解托嬰中心的空間規畫運用及人員所需具備相關資格。陳福海發現該場域室外有一塊露臺，當下指示承辦單位可與社會處討論如何活化使用，讓受托孩子有更充裕的活動空間使用，透過實際進入托育現場了解托育現況並提供更多的協助，全面提升幼兒托育品質。

陳福海表示，金門縣內目前計有后頭、東沙及太武等3處社區公共托育家園，社區公共托育家園設置在社區內，不但能照顧有需求的家庭，還能夠活化社區使用。目前各公托及家園皆有候補幼兒，亦鼓勵既有鄉鎮社區活動中心提供閒置空間，協助縣府共同布建社區公共托育家園，廣設托育設施就近服務地區幼兒，並能讓家長安心就業，未來欲新設之社區活動中心，亦應考慮將托育設施納入規畫中，設置獨立電梯與社區有所區隔，打造安全單純的托育環境，讓社區活動中心不僅能提供社區長者使用，也能同時照顧社區幼兒。

有關托育人員流動率高且師資難覓的困境，陳福海表示應提供足夠誘因，並促進業者良性競爭，以提高幼兒托育品質。社會處補充表示，目前中央已經全面逐步提高專業人員薪資，亦提供優化比補助，此外，該處近期也向教育處提報托育人員保送生的需求，並與就業服務中心共同積極向勞動部爭取在金門設置托育人員證照考場，希望民眾在受訓結業後能順利考照並進入托育機構服務。

陳福海特別強調說，「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，一定要給下一代最優質的成長環境；由於少子女化的速度越來越快，提昇育兒及教育品質刻不容緩，因此特別再責成社會處及教育處務必達成任務，為縣內幼兒創造更好的前景。