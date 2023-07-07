李心潔今帶兒子體驗「光影魔法美術館」。（寬宏藝術提供）

李心潔今帶兒子體驗「光影魔法美術館」。（寬宏藝術提供）

李心潔今帶兒子體驗「光影魔法美術館」。（寬宏藝術提供）

李心潔即將於7月22日在北流開唱，7日趁空檔帶著7歲的雙胞胎兒子，到士林科教館體驗「光影魔法美術館」，她表示自己很喜歡這種光影的展覽，其中最喜歡的一區是影子和球互動的，覺得太神奇，「你可以用頭去頂那顆球。好像他是真實的球一樣，還有很多像是可以在光影中彈奏不同樂器的、畫出一座花園的，印象深刻有一區是只要丟球就會變出煙花的，很多互動的體驗，小朋友在這裡玩得超級開心！」

李心潔最近都在密集準備演唱會，做各種訓練，她表示節目準備非常好，接下來也要開始練團，雖然不會擔心，但多多少少還是會緊張，「畢竟是第一次辦大型演唱會，沒有試過一個人駕馭舞台這麼久，雖然之前有很多舞台劇的經驗，對舞台不是陌生的，所以會告訴自己不要緊張，而且現場來的都是很久沒有見過的歌迷朋友，非常期待，自己在想像的時候都覺得很感動，因為自從知道要辦演唱會，整個人的狀態都是很緊繃的，像是有一件大事即將要發生，希望自己站上舞台是去享受。」

這次來台，李心潔的親朋好友都一起前來支持，她也特別帶小朋友逛逛展覽，轉換一下心情，在現場玩到停不下來，非常推薦爸爸媽媽帶小朋友一起來，「光影魔法美術館」即日起至9月3日在士林科教館盛大展出，購票請洽寬宏售票（kham.com.tw）。