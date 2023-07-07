中期大修拖了兩年，美國海軍「喬治華盛頓」號（USS George Washington，CVN-73）核動力航母終於重返海上。

拖了兩年，「喬治華盛頓」號（USS George Washington，CVN-73）核動力航母終於重返海上。美國海軍正在從中汲取教訓，好應用在另外兩艘航母上。

據《防務新聞》（Defense News）6日報導，由於新冠疫情大流行、工業基礎挑戰，加上因多年部署所需的意外修整，都延誤了「喬治華盛頓」號的中期現代化升級和燃料補給時間。如今美國海軍正著眼於合約調整，還有其他改革，好讓「斯坦尼斯」號（USS John C. Stennis CVN-74）能盡量準時完持補給燃料作業，並造福下兩艘還在排隊等著進行中期修整的航母。

1艘核航母大約有50年壽命，到了25歲的中年時，就要進行大修，並補給燃料。事實上，「喬治華盛頓」號2017年8月就展開補給燃料和複雜的翻修，原本預計要在亨廷頓·英格爾斯工業（HII）旗下的紐波特紐斯造船廠（Newport News Shipbuilding）花4年完成相關作業，在2021年夏出廠，但卻拖到2023年5月25日才完工，慢了將近兩年。

美國海軍海上系統司令部（Naval Sea Systems Command）發言人巴里柏（Alan Baribeau）說，無疑新冠疫情大流行大大衝擊了全球供應鏈，影響材料供應，也因為防疫措施，影響了勞動力，同時由於提前退休，失去經驗豐富的高技能人員。

如今「斯坦尼斯」號正在接受燃料補給和翻修，接著「杜魯門」號（USS Harry S. Truman，CVN 75）2025年5月也將展開相關作業。至於目前部署在日本的「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母，則預定要在2029年展開相關作業。