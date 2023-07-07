歌壇天后李玟（CoCo）長年被憂鬱症纏身，最後選擇走上絕路，結束短短48年的一生，許多粉絲得知噩耗後，開始到唱片行購買她往年發行的專輯，希望能將偶像的歌聲永久收藏，不過一家獨立唱片行卻下架所有李玟的專輯，強調不想趁此時發死人財。

這家名為《沒有新歌的唱片行》的獨立唱片行，以銷售經典流行音樂為主，昨(6日)在粉專發文把店內尚有的李玟專輯庫存都收起來，網拍的也全數下架，主要是不想在此時「大撈一筆發死人財」，只能對急著想收集李玟商品的粉絲致歉，目前未能讓所有人如願以償，接著強調：「先讓我們一起靜下心好好的懷念她」。

業者表示雖然被有些人指稱在靠回憶撈錢，甚至嘲諷還不是在賣唱片一樣賤，但他表示不願再多說什麼，接著強調：「我真的不開心賺這些錢。要買復刻的朋友，請去其他通路洽詢」，根據《ETtoday》報導，業者透露唱片公司聽到歌迷和唱片行的心聲，正在緊急補貨經典專輯和精選集，預計會在將7月底前到貨，希望粉絲能耐心在等候。

業者回憶起李玟發行首張國語專輯《愛就要趁現在》時，當時在Tower Records西門店工作的他，印了李玟肖像便條紙當贈品，一份份發到顧客手上，還主動跟所有人宣傳：「這是一個新人叫李玟，她唱得真的很棒！請一定要聽聽看她的新專輯！拜託拜託」，就這樣主動推銷專輯長達一個多月，最後傳到唱片公司業務耳裡，還在李玟舉辦簽名會時，主動把他介紹給李玟：「CoCo就是他！每天都在Tower播妳的歌」，如今卻聽到李玟噩耗，讓他坦言相當捨不得。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980