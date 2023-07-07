何超儀（左）與國際爆破藝術家蔡國強在福島相見，兩人相談甚歡。（852Films提供）

香港女星何超儀自從去年10月老公陳子聰住院之後，便把所有戲劇作品拍攝計畫延後，專心照顧老公，目前老公身體狀況已恢復穩定，她才開始挑選重要活動短暫出國工作。她近日受時尚品牌Saint Laurent與東京國立新美術館之邀前往日本，出席國際級爆破家蔡國強在東京及福島舉辦的大型藝術展，不僅為絕美畫面震撼不已，更為當地居民災後積極重建地方的精神深受感動。

何超儀是福島核災之後，首位到福島出席活動的香港女星，她穿著一身簡單輕便的T恤搭配牛仔褲，與福島居民一同坐在沙灘上觀賞大型戶外煙火表演，此次展覽是蔡國強創作的白日煙火《櫻花滿天的日子》，煙火爆破歷時30分鐘，動用4萬枚煙火，以火藥爆破結合影像、音樂、裝置藝術，呈現人類與大自然的對話，絕美畫面令她屏息，更在觀賞過程中不時拍手掌聲，嘆為觀止。

煙火表演結束之後，蔡國強與何超儀見面相談甚歡。由於這是1994年在福島創作煙火作品的蔡國強，歷經核災爆發之後再度回到此地參與藝術創作，他特別向何超儀分享重回福島創作最大的感觸，就是重遇不少當年在福島的學生，很開心見到大家平安生活，並且積極重建福島這個地方。

難得來到日本福島，何超儀在攤商買了不少當地特產，她也心繫著在家的老公陳子聰，特別買了一套日式職人工作服，當作給老公的禮物。看完福島的大型煙火秀之後，何超儀前往東京國立新美術館，盛裝出席Saint Laurent與蔡國強共同舉辦的「蔡國強：宇宙游—從〈原初火球〉出發」展覽。