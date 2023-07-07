毒品通緝犯遇警謊報哥哥身分，被問「這一句」立馬漏餡。

忠孝西路派出所所長陳右霖日前巡邏時，發現1名男子行跡可疑，上前盤查對方神色慌張說出1個名字，警方以小電腦查詢，隨口詢問「你生肖屬什麼？」男子遲疑後回答「屬雞」，警方也拆穿他是毒品通緝犯，謊報哥哥姓名想矇混過關。

2日晚上8時許，中正一分局忠西所所長陳右霖、警員張翠瑜巡邏時，在郵局前發現1名男子正在提款，但看到警察時明顯神情緊張，警方見狀隨即上前盤查。

對方自稱姓何並說出名字，還說忘記帶身分證，警方要他報字號時，對方又說忘記了，但說自己是1970年次，這時警方隨口提問：「那你生肖是什麼？」何愣住後回答「屬雞」，當場被拆穿謊言。

警方調查，47歲何男2007年時，因走私毒品遭判刑入獄15年，後因「表現良好」獲得假釋，但出獄後仍繼續犯毒被逮，加上之前未執行共要再關4年5個月，所以他決定落跑、東躲西藏，後遭桃園地檢署發布通緝。

何說領錢時看到警察不免心慌，所以才謊報哥哥名字想要矇混，警訊後被解送桃檢歸案。

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