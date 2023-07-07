國際天后李玟（CoCo）本月5日傳出驟逝，48歲風光的一生突畫下句點，據知，李玟是非自然死亡，必須要等解剖官相驗遺體後才能還給家屬。港媒今(7日)報導，李玟的死因不是輕生，是在救護車上嘔吐，被嘔吐物卡進肺才窒息身亡；對此，二姊李思林（Nancy）先前就表示，希望外界不要亂猜測死因，一切要等法醫公開。

Nancy本月5日在社交平台上公開了李玟的死訊，問到告別式、追思會日期，她表示告別式要等解剖官完成驗屍工作，大概需要4到8周，至於追思會最快要等到8月，她強調：「因為李玟不是病死，香港政府規定需要經過解剖」，而今《星島環球網》報導，知情人稱李玟的死因並非輕生，而是窒息。

報導指出，李玟當時由母親和警察護送下進入醫院，意識不清，李玟曾在救護車上狂吐，因嘔吐物窒息缺氧，但此說法未經過法醫證實。而李玟母親是中醫師，在最後一刻仍不願意放棄李玟，持續在女兒頭部施行針灸，然而最後還是回天乏術，白髮人送黑髮人。

今年李玟才宣布因為腳傷要開刀治療，在她休養這段期間更驚曝體重狂降，讓粉絲相當憂心，直到她逝世，外界才知道她獨自對抗乳癌，沒讓媽媽知道，只告訴姊姊，又因為種種壓力下罹患了憂鬱症，最後輕生送醫，搶救了3天仍無法挽回寶貴的生命，二姊Nancy昨受訪表示，現在只能往正面想，認為妹妹只是去了「更快樂的地方」。

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