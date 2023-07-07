「高雄市私立彌勒家園老人長期照顧中心」二期工程，歷經3年籌設，今天舉行開工動土典禮，市長陳其邁蒞臨參加典禮。（林雅惠攝）

財團法人高雄市私立寶光建德社會福利慈善事業基金會附設「高雄市私立彌勒家園老人長期照顧中心」二期工程，歷經3年籌設，今天舉行開工動土典禮，市長陳其邁蒞臨參加典禮，陳其邁感謝大德前人及道場提供長輩最好的長照服務，表示市府會加以配合，希望工程順利。

彌勒家園是南台灣第一所大型全素食養護中心，亦是六龜區唯一一家老人福利機構，陳其邁感謝大德前人開辦此機構，原有156床全日型住宿照顧服務已不敷使用，故規劃二期工程，可提供190餘床的住宿式照護。

彌陀家園老人長期照顧中心表示，二期工程規劃近千坪戶外綠地，並有電影視廳室、圖書室、多功能表演廳、佛堂、自主料理區等空間設計；六龜區公所指出，彌勒家園二期工程預計興建4層樓，總面積近2300坪。

陳其邁隨後前往美濃的靈雲功德會社區照顧關懷據點慰訪長輩，陳其邁致詞時提及「家有一老，如有一寶」，大家都是高雄市的長輩。此外，美濃65歲以上的長輩占比超過28％，比例很高，把長輩照顧好是市府的責任。

高雄市靈雲功德會位於美濃區德興里，運作迄今已15年，里內老年人口比例佔26.57％，目前有33位志工，服務30位長輩，據點每週一、五8點至12點提供長輩服務。

除了開設社區照顧關懷據點供長輩來活動活絡感情，該會也認養旗美地區獨居長輩共12里57位，關懷及弱勢家庭個案，提供急難救助、物資協助、關懷訪視等服務。

理事長黃忠勝表示，以前還稱幼兒園為幼稚園的時候，是坐在地板上聽老師上課，現在長大變成長輩換坐在椅子上一樣聽老師上課，應證活到學到老這句話。

陳其邁說，美濃區以往交通較不便，大眾運輸工具班次少，感謝在地的努力，於去年開啟了幸福共享美濃GO，讓長輩可以免費申請搭乘公車式小黃往返據點，由美濃開始慢慢往外擴張，期待大旗美地區未來交通能夠越來越便利，也感謝理事長黃忠勝、靈雲寺住持釋宗惟及志工等人用心關懷投入據點，照顧高齡長輩，給長輩第二個溫暖的家。