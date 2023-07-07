一名外貿經理分享，他的英文能力很強，每個月薪水5萬多，工作多年卻零存款，讓他感到很焦慮，希望大家能想辦法幫他存點錢，接著便羅列出每個月的固定開銷，讓不少網友看呆直呼，交通費高到很誇張，這邊稍微省一點，輕鬆就能多存5000元。

一名網友今天在臉書社團《存錢公社》上匿名分享，他今年62歲在一間外貿公司當經理，月薪5萬初，英文能力很好，但沒有任何存款，至今仍單身，讓他感到很沒有安全感，希望能想辦法每個月至少存個5000到8000元。

原PO貼出每個月的固定開銷，每月房租12000元、水電瓦斯和手機電話費3000元、伙食費10000元、卡費2500元、交通費12000元，加上一些生病看醫生的掛號費，和每個月添購一些生活必需品，每個月幾乎都是月光族，但他又覺得自己其實沒有亂花錢。

貼文引起網友討論，不少人看了交通費驚呆，直言多花一些錢住到公司附近，每天走路上班可能都會比現在省。「房子幹嘛租那麼遠，房租+車資1個月24000元，直接吃掉薪資一半了」、「既然是租且單身，為何不搬到公司附近走路上班」、「搬到公司附近，把通勤費12000省下來」。

針對交通費超高的原因，原PO解釋說因為租屋處離公司有點遠，加上他的眼睛因為白內障開刀的緣故，無法繼續自己開車上班，因此每天上下班都搭計程車，才會導致交通費暴增。