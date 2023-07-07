新竹市坐擁竹科，科技產業林立且有高等教育學府，傳出陽明交大邀請新竹女中成為附屬高中，而清華大學也有意找新竹高中合作。陽明交大證實，目前已與竹女成立工作小組擬定計畫書；另一方面，清大則表示，現階段並非以附中為前提與竹中討論，而是先加強在教學、師資培育各方面合作。

為何會想邀請竹女成為附中，陽明交大副校長陳永富解釋，起心動念主要是因為，現在政府與企業，都希望能培養更多女性STEM人才，他提到，前陣子台積電也鎖定各大女校持續宣傳，鼓勵女性投入STEM領域，向下紮根培養更多科技業人才。

陳永富說，陽明交大早在去年就注意到此事，因此為了培養更多女性STEM人才，在新竹市最適合的就是與新竹女中合作，目前雙方已有過相關討論，也有初步合作的興趣，所以目前也共同成立工作小組，來擬定相關計畫書。

而針對竹中改隸清大議題，清大教務長巫勇賢則表示，現階段與竹中的討論，並非直接以附中為前提，而是先以互相深入認識、彼此了解合作為基礎，目前有去了幾次竹中，也希望加強教學、師資培育等各方面合作。

巫勇賢也舉例，過去與竹中合作較無系統性的規畫，而近期因應108課綱，高中端需要提供更多課程，大學端則有師資可以到高中開課，例如自主學習或多元選修課程上，整體規畫以AI、半導體、生醫或太空等主體，設計一系列課程，此外，竹中學生也可到清大修課或使用實驗室等。