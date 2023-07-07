據統計，平均每39分鐘就有1人罹癌，隨疫情解封篩檢量也逐漸回升，北市舉辦「開心篩 543」癌症篩檢獎勵活動，每完成1項篩檢就可獲得1次刮刮樂抽獎機會，北市衛生局健康管理科長林夢蕙表示，今年為止已有27萬人次篩檢，跟去年同期比較成長50％，盼今年目標能達50萬人次。

北市衛生局長陳彥元表示，北市每年新發生癌症人數約1萬3000人，每39分鐘就有1人罹癌，癌症初期無明顯症狀讓人忽略，等發生警訊為時已晚，定期參與癌症篩檢可降低70％子宮頸癌、41％乳癌、35％大腸癌、26％口腔癌死亡風險。

陳彥元也說，北市結合1082家醫療院所及22個社區醫療群，打造「癌症防治便利網」提供市民便利癌症篩檢服務，截至今年6月四項癌症篩檢量為27萬8304人次，較去年同期篩檢量成長51％，甚至較2019年疫情前同期成長8％。

據統計，北市去年5246位市民因癌症死亡，過去3年受新冠肺炎疫情影響，北市癌症篩檢量較疫情前下降18.27％。林夢蕙表示，今年篩檢人次已漸恢復疫情前水準，疫情時每年篩檢量 約30萬人次，今年目標拚達50萬人次，而篩檢後若有異常也會追蹤，追蹤率都有8成以上，並會提醒民眾去治療。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟則說，防癌保健5招為均衡飲食、規律運動、體重控制、遠離菸檳、定期篩檢，想打造自身防癌力，除了健康生活，應定期參加癌症篩檢，依據國民健康署5年相對存活率資料，早期口腔癌有7成以上、子宮頸癌與大腸癌超過9成、女性乳癌更高達99.9％存活率。

衛生局表示，北市舉辦「開心篩 543」癌症篩檢獎勵活動至10月31日止，只要符合大腸癌、乳癌、子宮頸癌及口腔癌篩檢活動資格者即可參加線上刮刮樂，每完成1項篩檢就可獲得1刮刮樂機會，如為大腸癌或乳癌首次篩檢、子宮頸癌6年以上未篩（含首次篩檢）及往年曾口腔癌篩檢疑似陽性再次參與者，還可再加碼第二重抽獎，有iPhone、iPad、Dyson吸塵器等多項好禮，總獎金高達50萬元。