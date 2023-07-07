美國陸軍近日大肆宣揚要推動中程導彈武器系統「堤豐」（Typhon）在陸地使用，遭外界質疑要對抗解放軍中程導彈的威脅。對此，前立委蔡正元就表示，如果大陸想要反制美國，直接在古巴建設導彈基地，美國加州就頭大了。

蔡正元昨（6）日在《盧秀芳辣晚報》節目中闡述，「堤豐系統」是一個硬體和軟體結合的架構，強調飛彈沒有人操作的話不會飛，但人操作精細度有限，所以需要電腦輔助。蔡還指出，此系統可以偵查、辨別、發射、鎖定，並進行戰場管理，是一個很複雜的系統。

除此之外，蔡正元還提到，「堤豐系統」最早是在船艦上使用，控制短程飛彈及中程飛彈，確實符合美國現行的戰斧飛彈、標準飛彈射程。然而對於美國陸軍想藉由該系統控制陸上飛彈，並布置在日本、韓國等地，蔡正元直言是異想天開，稱艦載飛彈遭到鎖定可以逃跑，陸上飛彈難以進行緊急迴避，美國陸軍此舉不是錢太多，就是在要預算。

另外對於美國在中國大陸周圍布置了313個軍事基地。蔡正元指出，中方現在有精準的遠程飛彈，這些美軍遭到轟炸就難以支持；而且中國大陸想要反制美國，只需要跟古巴達成協議，在該地建設導彈基地，美國的日子就難過了。