農委會主委陳吉仲今（7日）參訪獲得養豬百億基金協助改善設備、取得HACCP認證的雲林縣元長鄉和榮意肉品屠宰場，他表示，傳統豬瘟已經在前年、去年作完整監測，相關統計數字都呈現國內沒有存在傳統豬瘟病毒，今年1月1日起除了種豬以外，其餘全部拔針，7月1日起對於剩下的52 萬隻種豬也拔針，也就是不施打疫苗。

陳吉仲說，1994年口蹄疫之後，台灣花24年、於2020年6月達成口蹄疫非疫區；傳統豬瘟是從日據時代就存在的動物傳染病，去年、前年做完整的監測， 相關統計數據呈現，國內沒有存在傳統豬瘟病毒。

陳吉仲表示，今年1月1日起除了種豬以外，其餘全部拔針；今年7月1日起對於剩下的52萬隻種豬也進行，順利的話明年6月完成，就可以向世界動物衛生組織申請傳統豬瘟非疫區，將來生鮮豬肉就可以賣到更多國家包括日本。

他強調，屆時台灣會變成亞洲第一個沒有非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟等3大豬隻疫病的國家，要重返日本等國家市場指日可待。

他說，如果要把生鮮豬肉賣到日本，基礎的設施設備現在就要進行，因為必須有HACCP（屠宰場肉品衛生安全管制系統）認證，所以在做傳統豬瘟的拔針時，也同步針對國內屠宰場肉品市場，特別是規模比較大的優先推動。

陳吉仲表示，美國、日本、歐盟等國都已實施屠宰場HACCP，國際間肉品輸銷也以HACCP作為查廠重點，為提升台灣肉品競爭力，農委會百億基金輔導屠宰及加工廠取得HACCP驗證，目前全國有16家取得，和榮意是雲林第一家，全國第三家取得驗證。