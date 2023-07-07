特力（2908）旗下零售通路品牌特力屋再展大店，在台東縣政府、台東地區農會支持下，特力屋首度進駐台東展店，於寶桑路自行興建逾500坪獨立賣場，7日開工動土，特力集團總裁何湯雄指出，特力屋台東店預計明年第一季完工開幕，期望帶給台東消費者最佳居家修繕解決方案。

台東縣政府大力推展的「慢經濟」生活型態備受肯定，是特力屋決定前進台東的重要關鍵。挾著好山好水、豐富農產及優質人文環境，近年台東自然人口流入呈現上升趨勢，為全台唯一新生兒人口正成長縣市，總人口數突破十萬，青年返鄉、移民台東蔚為風潮；各項熱門活動的舉辦，亦刺激台東觀光旅宿業不斷蓬勃發展，約有民宿1,400家，進而擴大就業機會。

特力屋看好台東長期居家裝修及DIY商品需求成長，向台東地區農會承租鄰寶桑路、台東地區農會超市後方土地，計畫打造基地面積950坪、賣場面積逾500坪的大型門店，結合即將重建的農會超市大樓，可望成為台東新興居家生活商圈，帶動周邊經濟發展。

何湯雄表示，特力自1995年率先引進DIY，特力屋持續布局全國各縣市，為台灣無數家庭提高生活品質及居家購物體驗，在深耕台灣20餘年，首度進駐台東，對台灣居家產業具劃時代意義。特力屋台東店將成為特力屋第28個大型門店，期盼特力屋的專業服務品質可為台東帶來更具魅力的幸福生活。

台東縣長饒慶鈴表示，非常歡迎特力屋來到台東，在經濟活動越趨活絡及民眾追求生活品質下，台東居家市場前景可期，期待特力屋的專業經營理念可為在地居家服務帶來不一樣的視野。