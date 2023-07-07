健康意識抬頭，玉米這類未經加工的原型食物，因富含膳食纖維，及葉黃素、玉米素等抗癌成分，頗受歡迎。一名30歲女子因便秘，得知玉米有助排便後，就每餐都吃玉米，但因玉米易刺激胃酸分泌，導致胃發炎，最後造成胃部出現小潰瘍。醫師提醒，過量攝取單一食物可能導消化不良、甚至嚴重的胃部疾病。

羅東聖母醫院肝膽胃腸科醫師王威迪在《健康好生活》表示，玉米富含膳食纖維，與玉米素、葉黃素、泛酸、生物素、麩胺酸、硒等抗癌成分。其中，膳食纖維可刺激腸胃蠕動，並有助控制血糖、血脂與體重；硒、泛酸、生物素等則被認為具抗癌功效。

王威迪表示，玉米是頗佳的食物，但過量食用仍可能有害健康。上述女子平常胃不好，吃飽後易胃脹，有時還會胃食道逆流。該女子因有便秘困擾，加上體型偏胖，得知玉米富含膳食纖維可改善便秘、幫助減重，因此用玉米取代主食。

他表示，該女子改採多吃玉米的飲食方式後，前3個月體重略微下降、便秘也改善許多，因此吃更多玉米，「但之後因玉米較其他澱粉更易誘發胃酸分泌，加重女子原本胃食道逆流的困擾，還導致胃發炎，甚至胃部開始出現小潰瘍。」

王威迪提醒，即使健康的食物也不能過量攝取，否則反會加重腸胃負擔、導致腸胃消化不良，引發其他胃部疾病。