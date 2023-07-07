每個星期三早晨八點，台北市南昌路一段已看見大排長龍的民眾，人龍中不少都是長輩，還有身心障礙人士，為的都是領取店家發放的愛心飯包。做公益的不是餐飲業者，而是一家販售牛皮涼蓆的生活館。

生活館負責人溫暄文表示，發飯包的活動是從2020年12月底開始，現在已進行將近三年。當初會發起這項活動，其實是爸爸溫森錦的想法。目前從事文創事業的溫暄文，同時也接手了父親的事業，退休後的父親想回饋社會，希望有困難的人可以溫飽，決定免費發放愛心飯包。

許多志工來幫忙，讓愛心活動可以圓滿完成。(森春生活館)

生活館負責人溫暄文與父親溫森錦一同關心排隊民眾。(森春生活館提供)

因爲疫情的影響，讓不少人的生活出現困難。原本每週發放70個飯包，後來因為排隊的民眾越來越多，為了讓更多需要的人都能飽餐一頓，到現在每週已發出230個飯包。然而在做愛心的同時，如何使活動井然有序，也曾經讓溫暄文感到相當煩惱。

「其實一開始當然是沒有像現在這麼有秩序，都是大家想怎麼排就怎麼排，有的坐在地上，有的擋住其他店家的門口」，溫暄文回憶起活動剛開始時，民眾排隊的秩序混亂，讓附近的商家跟銀行都抱怨連連，加上常出現有人插隊或是重複領號碼牌。後來經過不斷溝通及志工們的幫忙，才讓發放活動能順利進行。現在每週都會有10~15個志工參加活動，協助發放飯包以及維持秩序，大家各司其職，共同完成工作，讓溫暄文相當感謝。

一代老闆溫森錦，秉持著「取之於社會，用之於社會」的善心理念發放愛心飯包。最讓溫暄文感動的是溫森錦做公益一視同仁，就算你穿著西裝來領餐點也沒問題。

「這套西裝有可能是他的制服，他其實是很需要這樣的飯包，他在這邊省了一餐，他可以多一頓飯給他的孩子吃」，溫森錦說不能因為一個人的外表，來決定他需不需要，或是可不可以，只要你想要接受幫助，都可以來領取愛心飯包。溫暄文透露，溫森錦其實常常看到新聞中有困難的人，他都會私下伸出援手。

溫森錦出身於苗栗三灣的鄉下地方，在兒時遇到都市人總會自卑，但他的阿婆要他別妄自菲薄，還不斷勉勵他「只要努力工作，就像鹽巴一樣，雖然幾毛錢就有一斤，但是你煮的菜如果沒有鹽巴，那麼這個菜就會不好吃」。

溫森錦上高中後，曾在學校看到一句話「凡事能為別人想，才是天下第一等的學問」，這段話深深影響他。他也把這樣的精神貫徹到工作，生活館中陳列的牛皮涼蓆，以舒適耐用為主，因為他想讓顧客在夏天睡眠時用到好產品，享受幸福時光，畢竟家是每個人的避風港。即使溫森錦已經退休，但他的善心，仍持續帶給社會溫暖。