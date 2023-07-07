香港明報報導，恒生指數成分股中，9檔漲，70檔下跌，1檔持平。恒安漲1.79％，半日收報31.2港幣，是漲幅最大的成分股。新奧跌8.17％，半日收報84.35港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股，1檔漲，27檔下跌，2檔持平。漲幅最大的是阿里巴巴，收報82.55港幣，漲1.29％。跌幅最大的是小鵬汽車，半日收報54.3港幣，跌5.73％。
恒生指數7日半日跌191點，跌幅為1.03％，報18,341點，大盤成交金額452億港幣。國企指數半日跌87點，跌幅為1.4％，報6,181點。恒生科技指數半日收報3,870點，跌1.99％。騰訊、匯控、美團拖累大盤。阿里巴巴、友邦、中銀香港貢獻恒指較多。
香港明報報導，恒生指數成分股中，9檔漲，70檔下跌，1檔持平。恒安漲1.79％，半日收報31.2港幣，是漲幅最大的成分股。新奧跌8.17％，半日收報84.35港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股，1檔漲，27檔下跌，2檔持平。漲幅最大的是阿里巴巴，收報82.55港幣，漲1.29％。跌幅最大的是小鵬汽車，半日收報54.3港幣，跌5.73％。
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