香港明報報導，恒生指數成分股中，9檔漲，70檔下跌，1檔持平。恒安漲1.79％，半日收報31.2港幣，是漲幅最大的成分股。新奧跌8.17％，半日收報84.35港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股，1檔漲，27檔下跌，2檔持平。漲幅最大的是阿里巴巴，收報82.55港幣，漲1.29％。跌幅最大的是小鵬汽車，半日收報54.3港幣，跌5.73％。