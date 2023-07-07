買房、賣房乃人生大事，一定要多比較不同房仲品牌的服務內容、房市資訊，才有保障。新北市中和區一名屋主，因首次賣房沒經驗，只詢問一家房仲業者後就決定委託，後來才得知，對巷的房子在一個月前的成交價，竟然比自己要賣的價格多出近200萬！屋主驚覺房子被低賣後，在朋友建議下向永慶房屋求助，盼能挽回合理房價。

屋主分享，永慶房屋在地深耕多年，對區域房價行情很了解，不僅協助他補回200萬價差，且一周內就迅速成交！

誠實房仲一周帶看20組、挽回200萬價差

協助屋主避免房子遭到賤賣的永慶房屋經紀人許哲瑄表示，屋主房子位於中和，鄰近捷運站、房屋附近又有公園，區域物件相當搶手。沒想到前一位房仲建議屋主以單坪68萬、總價近1500萬出售，遠低於該區行情價，如果沒有急售需求，原本的出價實在沒道理。

許哲瑄指出，該區公寓一樓的行情在單坪70萬元以上，視屋況條件增減。而屋主的房子不僅位於公寓邊間一樓，有雙面採光、免爬樓梯等優勢，門口還能停車，加上房子都有用心維護、定期保養和整理，屋況保持得不錯。買家可以省下高額裝潢費用，即可入住。因此許哲瑄建議屋主以單坪77萬、總價近1700萬出售，並共享物件資訊給團隊集中銷售，短短幾天內就累積20多組帶看，迅速在一周內成交，替屋主挽回200萬元的差價。

疑似黑心仲介故意賤賣 屋主險淪房市韭菜

為什麼同一間房估價可以差這麼多？許哲瑄表示，雖然實價登錄上路後，公開了房屋買賣的價格及坪數資訊，但有些屋主年紀較長，不擅於用網路查詢，還是會倚靠房仲提供的實價登錄資訊，也就讓居心不良的黑心仲介有機可乘。舉例來說，若黑心仲介挑選的都是兩三年前的成交案例，且沒有真的了解過此房子的優勢及屋主在房屋上的用心維護，就無法正確反映時下行情；甚至曾有黑心仲介私自修改、造假成交價格，混淆民眾對房價的正確判斷，致使屋主賤賣或買家買貴。

「屋主的前一位房仲並未提供最新成交資訊，才會導致最初售價比行情低了200萬！」許哲瑄分析，該名房仲未提供真實行情的原因，可能是暗中與房市投機客連手，用低買高賣的手法賺價差暴利，讓前一手屋主與下一手買家淪為受害者。也可能是該位房仲專業度不足，未能即時更新區域行情，錯估房子價值，致使屋主險些賤賣200萬。許哲瑄呼籲「不管是買房還是賣房，一定要向多家房仲諮詢，選擇提供完整房價資訊與服務保障的業者才安全！」

永慶房屋「真房價保證」保障消費者權益

若想獲得最正確、完整的房價資訊，許哲瑄分享，永慶房屋的直營分店都可免費索取「誠實房價報告書」，所有實價登錄案件都是由系統直接匯出，無法人工修改，提供第一手房價資料。同時，為了讓客戶確實掌握區域行情，還會提供社區、路段、區域的行情趨勢分析，幫助客戶做出最適合的決斷。

為保障消費者權益，永慶房屋除了在2021年推出業界唯一的「真房價保證」，承諾提供完整行情、不配合投機炒房，如有違反相關規定，最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費，以具體行動保障每一位消費者的權益。