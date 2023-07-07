「MeToo」事件延燒，7旬老翁鹹豬手也逃不掉。林姓老翁被控觸摸女性友人下體，事後，該女以LINE斥責林「上下其手」、「還摸了重要部位」；林回稱：「我70歲了，不可能做什麼，只是摸一摸看看而已」，法官據此認定是「有意為之」，不採信是「不小心碰到」，依性擾罪判刑3月，林不服上訴，二審法官判駁回，不得上訴。

女子在卡拉OK唱歌而認識林男夫妻，她2022年間到林住處向林妻兜售服飾，將衣服拿去放在夫妻房間床上。女子控告老翁，趁兩人在房內獨處，伸出鹹豬手從背後拍她肩膀，利用她轉身之際，手作勾狀從下往上藉機觸摸她下體。

林坦承碰觸到她下體，但辯稱，他坐在床上、女子站在旁邊，兩人距離很近，他拿起衣服看，右手往上提時，「不小心」碰到；林妻作證，丈夫曾開過刀，走路不穩，拿衣服時，才碰到女子。林提出2023年5月間的診斷證明書，指患有「暈眩症」，但法官認為距案發逾1年多，無法證明因該病所致。

女子提出與林的LINE對話紀錄，法官據以認定林是「有意為之」。林在案發前曾傳LINE給女子：「要不要讓我抱一抱，又要讓我等那麼久，不理你了」等語。

案發後，女子以LINE質問林：「如果大嫂知道，我拿衣服去給她看的時候，你對我上下其手，還摸了我的重要部位，大嫂會怎做？」，林回稱：「只要不過分都OK，反正我70歲了，不可能在做什麼，只是摸一摸看看而已」；女子怒回：「我天天做惡夢」、「你真是有騷擾我了」，林回覆：「以為開玩笑而已」。

一審法官依《性騷擾防治法》之性騷擾罪判刑3個月，林及檢察官均不服上訴。二審法官認定原審量刑並無失當，且林否認犯行、未與女子和解，判決駁回，不得上訴。