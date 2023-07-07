監察院調查513大停電事件，揪出核二、三廠「氣渦輪機」機組應作為基載備用電源卻有18個月在發電，且發電量未納電業年報，如同「黑電」。經濟部長王美花7日說，非18個月都在發電，且相關資訊都有對外公告；針對學者質疑以黑電掩蓋缺電，她表示，台電一切都按照規定。

興達電廠前年5月13日發生部分機組跳機，釀成全台大停電，造成549萬戶停電。近日，監察院調查513停電事故，意外揪出2020年至2022年10月共34個月中，核二、三廠「氣渦輪機」機組應作為基載備用電源，卻有18個月發電供作電力尖峰或大型機組跳脫時之調度電源，「例外變常態」，且發電量未納入電業年報，有如「黑電」。

太陽光電發電系統商業同業公會（PVGSA）7日在台中烏日臻愛花園飯店舉行會員大會，王美花受邀出席。王美花在媒體聯訪表示，過往紀錄在台電資訊上都很清楚記載，不是18個月都在發電，因為小時數有明確限制，這個必須澄清；相關資料在台電資訊都有，也都有對外公告。

針對學者質疑發黑電，王美花表示，核電廠氣渦輪發電機都有相關規定，按照環保規定，1年最高就是720小時的電，一直以來台電都是這樣執行，相關發電資訊也在台電電業報告中都清楚呈現。自2001年來，每年度發多少小時都有詳細記錄，且「這個非核電而是輕柴油的發電」。

媒體追問，有立委指出備載容量尚有15％，卻啟動核二緊急發電機組，是否有缺電疑慮？王美花則表示，1年內發多少小時要看在什麼時間發電，如果以現在情形，最近應該都沒有發電。