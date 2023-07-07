台北市一名男子小陳（化名）與妻子離婚，他於2019年利用探視3歲女兒的機會，竟以生殖器、類似電動按摩器之物品碰觸女兒眼睛、鼻子、嘴巴、外陰及臀部等部位，前妻發現後，即憤而提告。經台北地院審理，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判小陳有期徒刑4年6月，全案可上訴。

根據判決書，小陳與妻子於2018年9月21日兩願離婚，二人談妥女兒權利義務由前妻監護，亦共同協議父親小陳與女兒會面交往時間及方式。此後，前妻即依照先前約定，將女兒接至小陳住處或公共場所見面，並放心將女兒交託於小陳。

2018年4月底至5月初，女童幾番抗拒與父親小陳見面，但前妻此時並未察覺異樣。直至2019年1月23日，女童再次與小陳見面時情緒崩潰，後於同年6月向母親哭訴父親禽獸行徑。前妻這才意識事情嚴重，即攜帶女兒前往林口長庚醫院就醫，經醫院通報家暴中心後，由警方介入調查。

小陳辯稱，他只有帶女兒去公園、遊樂場時，才會與女兒單獨相處，於住處時，因父母皆在家中，因此他並沒有機會與女兒單獨相處，矢口否認強制猥褻女兒。

經法院傳喚，女童出庭證稱，指父親小陳在家時用他的生殖器除了放進她的嘴巴，更把生殖器放在她的鼻子、眼睛、下體、屁股。女童甚至能清晰描述小陳曾用電動按摩器觸碰她身體這些部位，女童亦告知法官，稱父親小陳「那個人」是因為不喜歡他。

判決書指出，女童自2019年3月與父親小陳見面後，行為舉止、情緒皆發生變化。女童母親亦證稱，女兒於幼兒園時曾明確禁止同學稱呼本姓，要改稱她小名，或是以母親姓氏稱呼，同時更不允許同學說出「那個」（父親）二字。

女童母親認為，女兒平常除了避談父親，也會做噩夢，與父親小陳見面後亦有分離焦慮、缺乏安全感之症狀，又如女兒完全不讓她離開視線，連上廁所都不行，問及理由，女兒則表示：「我都有跟你說過了，但你都說沒有這回事。」

台北地院認定，小陳作為女兒的親身父親，理應對女童悉心呵護、耐心照料，不想卻為滿足一己私慾，竟罔顧女兒身心感受，利用女兒尚且年幼懵懂、不知如何自我保護之弱點，對女兒強制猥褻，且事後始終矢口否認，對犯行毫無悔意。經法官審酌小陳研究所畢業、目前從事資訊軟體、月入16萬元等考量，最終判刑4年6月。