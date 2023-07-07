新北淡水滬尾藝文休閒園區今年將在9月8日至10日，再度攜手灣聲樂團舉辦「2023台灣音樂節」，精選過往台灣音樂曲目，特別推出三場以淡水、瓊瑤、跟往事乾杯為主題的草坡音樂會，透過優美古典樂音旋律，讓人沉浸回味昔日記憶，今年初秋邀請樂迷們一起來躺坐在千坪草地上，共度美好難忘的音樂盛宴。

「2023台灣音樂節」昨（6）日在滬尾藝文休閒園區3樓滬尾之星，舉辦宣傳記者會，以古典樂器演奏台灣經典曲目的台灣音樂節，去年共推出2場1日雙主題的草坡音樂會，今年則自9月8日至10日接連3天，特別推出以淡水、瓊瑤、跟往事乾杯為主題的草坡音樂會。

灣聲樂團音樂總監李哲藝表示，去年台灣音樂節因天候不佳，未能依照原計畫順利展開戶外草坡音樂會相當可惜，因此今年特加一場舉辦共3場草坡音樂會，並且規畫融入淡水在地文化元素，第二場則特別邀請資深影評人陳煒智擔任導聆，帶領觀眾進入瓊瑤的世界，重溫愛情的美麗與哀愁。

滬尾藝文休閒園區總經理紀維綺表示，園區即將滿四歲了，過往園區千坪草坡舉辦過許多大大小小精彩活動，包括「夏日野餐節」、「滬尾草坡風風節」、「親子滑步滾球派對」等等，去年首度舉辦的「台灣音樂節」則獲得各界好評與回響，同時吸引許多酒店房客、遊客與樂迷參與，因此今年將於周年慶之際，以音樂節為首波主打活動。

她說，此外特別感謝鄰近商家、在地職人與團體單位等大力給予支持與肯定，共同行銷淡水在地觀光以及推廣優質藝文活動，期待每年秋天來到淡水遊玩的旅客，都能參與這樣的年度藝文盛事，一起坐臥在千坪草原上觀山看海，感受音樂所帶來的深刻感動。