聯合國2名代表今天再次呼籲派遣一支國際部隊前往海地以穩定當地情勢。他們說，海地人人自危，民眾為求自保動用私刑處決幫派分子，治安日益惡化，整個國家都不安全。

法新社報導，海地是西半球最貧窮的國家，人道危機、政治和安全問題日益嚴重。幫派控制首都太子港（Port-au-Prince）的大部分地區，並不時犯下綁架、強姦和謀殺罪行，令民眾惶惶不可終日。

幾個月來，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）與海地總理亨利（Ariel Henry）持續呼籲，希望能有1支國際部隊協助平息日益嚴重的暴力問題，但由於沒有國家願意出面領導，所以幾乎沒有任何進展。

聯合國海地特使薩爾瓦多（Maria Isabel Salvador）今天向安理會（Security Council）表示，由於缺乏有充分能力的安全機構來打擊猖獗的幫派，首都太子港的海地民眾為求自保，已開始自行解決問題。

薩爾瓦多說，聯合國駐海地綜合辦公室（BINUH）「記錄了至少264名據稱是幫派成員、遭到民眾自衛隊殺害的情況」。她並指出，此一趨勢使海地的安全情勢「更加複雜」。

今年4月發生的首起私刑事件之一，一群平民自警方手中劫走幾名幫派成員，最後將他們打死，並在街上焚燒他們的屍體。

幾週之後，海地對外合作部長皮耶（Ricard Pierre）示警說，如果沒有外力介入，海地發生「內戰」的風險極高。

古特瑞斯上週末訪問太子港，然後參加了「加勒比海共同體」（CARICOM）峰會，海地是此次峰會的關鍵議題。古特瑞斯今天再次呼籲派遣國際部隊介入，他表示海地人民「已陷入一場活生生的噩夢」。

古特瑞斯在紐約聯合國總部向記者表示：「我們並非要求聯合國執行軍事或政治任務。」

「我們呼籲聯合國會員國部署1支強大的安全部隊，與海地國家警察攜手合作，掃蕩並瓦解這些幫派，恢復海地全國的安全。」