權值股今日表現平平，台積電(2330)整場多震盪在平盤附近，終場收平盤、報在565元；聯電(2303)早盤後股價拉高，漲幅一度逾1%，終場收漲0.42%、報在48.35元；聯發科(2454)開低壓回，終場收跌1.16%、報在685元；大立光(3008)逆勢拉高、漲幅逾1%；鴻海(2317)整場多震盪在平盤附近。台塑四寶即將在下周公布第二季財報，市場保守看待，台塑(1301)、台化(1326)、台塑化(6505)跌幅均在1%~1.5%，南亞(1303)跌幅則在0.5%~1%，四寶股價再創壓回後的波段新低。

電子族群今呈現零星點火，網通股展現抗跌氣勢，星通(3025)6月營收報喜，月增加165.5%，年增加119%，今爆量漲停鎖住，躍過5日線，華星光(4979)同樣收在漲停；仲琦(2419)受惠美國衝刺高速傳輸，今股價強勢強悍，終場收在漲停，同屬佳世達(2352)集團的明泰(3380)同樣逆勢上漲、漲幅約3%。

非電子股部分，航運股今逆勢抗跌，貨櫃三雄中長榮(2603)早盤後逆勢勁揚，漲幅近1%。迎接暑假旺季，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)逆勢抗跌小漲。另外，旅行社相關五福(2745)大漲逾5.5%，山富(2743)亦走揚約2.5%，雄獅(2731)、易飛網(2734)、燦星旅(2719)也均上漲逾1%，觀光股連黑止步。

分析師表示，受到美股影響，台股近3個交易日下跌逾470點，導致短線技術面轉空，有鑑於櫃買出量收黑，留意強勢股中小類股可能短線走弱震盪，操作上不宜躁進，等待盤勢回穩再行布局，強勢主流股等待回檔後的買點，預估短期區間落在16550點～16850點，建議選股留意相對基期與籌碼，適度往傳產強勢題材族群移動。

下周美國陸續開始進入第二季重量級企業財報密集公佈，市場預估第二季美國企業獲利將年減少個位數，呈現獲利衰退。經濟數據部分，下周將陸續公佈美國CPI、大陸信貸、進出口及CPI，宜留意美國物價，牽動美聯儲升息路徑；大陸進出口將反映內外需求，將影響復甦力道。