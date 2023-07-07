被害雞農心痛雞隻遭啃咬肢解。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣永靖鄉傳出養雞場遭野犬攻擊事件，雞農獲報養雞場有野犬闖入，衝回查看時，發現養雞場內100多隻雞被咬死，當時場內還有1隻野犬正在啃咬雞隻，他當場以棍棒將其驅趕。被害雞農說，已向公所反映，希望能有因應對策。

被害雞農說，最近一多個月以來，頻頻發生野犬闖入養雞場攻擊雞隻的事件，他們家是第6處受害的養雞場，清算損失，共有100多隻雞被咬死，令人心痛的是，許多死亡的雞隻都身首異處，或是肢體遭分解，怵目驚心。

他表示，該地約有8至10隻野犬，養雞場設有圍離，昨天早上他由鄰居告知有一群野犬闖入養雞場，他衝去查看時，還有一頭野犬留在養雞場內，且嘴裡還咬著一隻雞，他看了心痛不已，立即持棍棒加以驅離。

由於頻頻發生養雞場遭野犬闖入的事件，被害雞農指出，他們已經向鄉公所反映狀況，希望公所能協助他們解決問題，以避免再有養雞場遭到攻擊，「不要等到有人被咬了才要來處理」。