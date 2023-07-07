高市議員李雅靜與高雄市從善公益協會、鳳山西區扶輪社將於7月9日在鳳山區黃埔新村舉辦第五屆「鳳邑愛出發 生活心動力」關懷社區活動。（李雅靜提供／洪浩軒高雄傳真）

酷熱暑假到來，高市議員李雅靜與高雄市從善公益協會、鳳山西區扶輪社將於7月9日在鳳山區黃埔新村舉辦第五屆「鳳邑愛出發 生活心動力」關懷社區活動，除了邀請國內知名劇團「蘋果劇團」演出，更特別設置城堡水樂園讓孩子們在炎炎夏日盡情玩水消暑，此次活動全程免費，歡迎親子共同前來遊玩。

李雅靜表示，今年特地將活動移師黃埔新村，結合獨特的眷村文化，希望將人潮帶進黃埔新村，今年「鳳邑愛出發 生活心動力」除了有好玩又好吃的活動以外，更展現黃埔新村獨特的文化風貌，讓參加活動的大小朋友能夠體驗並認識眷村文化。

李雅靜指出，蘋果劇團連續多年為鳳山區的大小朋友們帶來精彩豐富且多元的親子活動，今年也將演出精彩的新節目《骷髏島驚魂記》，更持續推出受小朋友熱烈歡迎的氣墊城堡水樂園，讓親子能夠在夏日清涼消暑，歡迎大朋友帶小朋友一起來打水仗。

《骷髏島驚魂記》描述嘻龜誤闖骷髏島，偶遇長期吸毒的毒玫龜，牠想利用嘻龜將毒品滲透巨岩島，危害巨岩島的烏龜，而最後嘻龜成功戰勝誘惑，並瓦解了毒玫龜的陰謀。蘋果劇團指出，希望藉由多元豐富的表演形式，帶給觀眾不一樣的視聽饗宴，並引導孩子拒絕成癮物質的誘惑。

高雄市從善公益協會理事長林治學表示，今年「鳳邑愛出發 生活心動力」關懷社區活動，除了有劇團表演及氣墊城堡水樂園外，更增加好吃好逛的「眷人吉市」市集攤位，還有帥氣的騎警隊展演，以及摸彩送好禮活動，希望讓現場親子留下美好假日回憶。

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