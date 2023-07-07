「2023三峽藍染節」將在7月15日起至8月13日於三峽區公所及老街登場，本次以「太空」為主題，將12星座、行星、星空、飛船等天文領域，融入老街及文物館周邊的藍染裝置藝術，讓遊客陳沉浸在浪漫藍染宇宙，活動為期4個周末，民眾消費後還可拿藍染紀念品，參與活動破關後還有機會可抽iPad及AirPods。

三峽區公所指出，今年藍染節將於7月16日在三峽老街口登場，當天結合藍染櫥窗走秀，展示藍染創意設計，現場還有闖關活動，民眾可以從關卡了解藍染的歷史、製作、經濟及應用等知識，還能集章換禮物和抽獎，有機會抽iPad及AirPods。

另外，三峽歷史文物館外廣場和三峽國小茄冬樹廊道7月22日將舉辦「藍染音樂會與文創市集」，邀請在地社團和街頭藝人演出，三峽歷史文物館7月30日也會舉辦「藍染繪本分享會」，8月5日及8月6日還有兩梯次「星光X藍染走讀」親子活動。

三峽區長施玉祥說，本次藍染節有四大亮點，包含三峽老街意象日夜藍染地景拍照打卡、展覽活動「藍染節特展－我們的藍色宇宙」和「藍染貨櫃櫥窗展」，以及藍染工作坊DIY體驗，民眾消費滿額後，還可獲得藍染棒球帽、提袋和手機包。

施玉祥表示，三峽區公所透過公私協力方式，結合在地染坊、學校、商圈、里辦公處等資源，推動藍染產業，希望藍染融入時尚，走進民眾生活。