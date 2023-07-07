韓國女團BLACKPINK赴越南演出捲入南海九段線爭議，引發民眾抵制，官方更就此展開查證。負責活動規劃的IME Vietnam致歉，並說張貼九段線地圖的是IME亞洲聯合網站，而非IME越南網站。

BLACKPINK將於7月底在河內演出兩場，票價最高賣到980萬越南盾（約新台幣1.3萬元）。不過越南網友發現，總部設在中國的iMe娛樂集團在公司網站發布與中國立場一致的南海九段線地圖，觸動越南民間與官方的敏感神經。

越南官方已就此事展開查證，IME方面並首度做出回應。越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，IME執行長Brian Chow宣稱，這張在網站的地圖不代表任何國家的領土，IME意識到尊重IME設有據點的各個國家主權與文化。

IME解釋，IME是一間跨國娛樂公司，成立於2006年，並在亞洲地區包括台灣、馬來西亞、印尼、越南、泰國、新加坡、菲律賓、韓國等設有11個辦事處。

IME指出，帶有九段線的網站是亞洲地區各辦事處的聯合首頁，不是IME越南公司的正式網站。IME越南公司目前還沒有在越南註冊域名的正式網站，只有在一些社群平台使用IME Vietnam名稱活動。

越南自稱有足夠的法律依據和歷史證據，擁有西沙群島和南沙群島「不可爭議的主權」，並根據1982年聯合國海洋法公約確立相關海域主權。越南前述對南海的主權聲索與中國的南海九段線主張有所重疊。

IME方面還表示，已經快速審核並承諾更換這些不符合越南人民所期望的照片。IME在越南的目標是給粉絲帶來各種國際頂級歌手的表演，非常希望得到越南地方政府和人民的歡迎和支持。

他說，再一次針對這令人遺憾的誤會致上最誠摯的歉意。針對這次輿論引發的軒然大波，IME Vietnam的代表直接展開工作並發送公文向河內文化體育局，以及越南各有關部會解釋。