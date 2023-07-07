監察院揭露，核二、核三廠緊急電源，長達18個月變成常態供電形同「黑電」。侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢表示，賴清德先前稱，核電機組要維持緊急使用效能，如今台電自證，就連核電廠緊急電源，都被當作常態使用，證實面對台灣缺電危機，「清德不急，急死台電；人民苦缺電，清德看不見」。

據監察院新聞稿指出，台電公司為緩解系統供電壓力，調度運轉核二、核三廠「氣渦輪機」機組，核二、核三廠「氣渦輪機」機組主要作為電廠遇到全黑時緊急啟動供給廠內機組緊急電源，但2020年至2022年10月間，共有18個月供作電力尖峰或大型機組跳脫時之調度電源，「儼然例外變常態，且所發電量未納入電業年報，形同『黑電』，應確實檢討改進」。

吳亮賢表示，台電昨也發出自白書，「核電廠內的緊急氣渦輪發電機建置目的，是扮演廠內緊急電源，亦是廠內及區域內的全黑起動電源」。這段台電的文字，正式證實就連核電廠內的緊急電源，都成為台灣缺電危機下的常態用電。

吳亮賢表示，賴清德先前稱「相關單位已在規畫，如何把已停機的核能機組，維持緊急使用」，先是打臉自己的「非核家園」立場，後來賴清德發言人又跳出來滅火，說是「非常態」的極端情境下的思考，但如今就連核電廠的「非常態」緊急用電，都必須變成「常態」用電，難道賴清德還看不清台灣缺電的事實？

吳亮賢重申，侯友宜立場十分明確，面對台灣的缺電危機，確保安全無虞下，核能絕對是能源選項之一，負責任的面對問題，解決問題，才是執政者應該有的擔當跟使命，希望賴清德不要再逃避，出來面對，向外界說清楚，「核電是不是你的選項之一？」