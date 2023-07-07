苗栗縣長鍾東錦7日上午頒獎表揚優良蜂農。（謝明俊攝）

頭份市農會有優良龍眼花蜜，理事長徐陳森（左二）的龍眼蜜拿下今年苗栗縣蜂蜜特等獎。（謝明俊攝）

苗栗縣公館鄉的蜂蜜、紅棗都享有盛名。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦7日上午頒獎表揚優良蜂農。（謝明俊攝）

苗栗縣的蜂農數量相當多，每年從春天花季展開，就有許多蜂農逐花蜜而居，帶著蜂箱走遍全台各地尋找最優質的花蜜來釀造優質蜂蜜，為了提昇苗栗蜂蜜知名度，今年由苑裡鄉農會主辦蜂蜜評鑑比賽，頭份市農會理事長徐陳森等5名蜂農榮獲特等獎殊榮，苗栗縣長鍾東錦7日上午頒獎表揚優良蜂農，特別推薦大家在炎炎夏日喝上一杯的蜂蜜檸檬汁，清涼又消暑。

苗栗縣原本就是水果生產大縣，過去養蜂向來是栽植水果的附加產業，但是現在已有許多蜂農採專業化經營，每年南投縣、台南縣、高雄等縣市荔枝花、龍眼花等水果開花期，頭份市農會理事長徐陳森等蜂農，就會帶著蜂箱南來北往地追逐花蜜而居，彷如另類的游牧民族。

蜂蜜是高價農產品，尤其近幾年氣候變遷，曾經一度造成蜂群大量死亡，使得蜂蜜價格暴漲，近2年因各類植物開花狀況回穩後，蜂蜜價格才略為回降，同時，南庄鄉和獅潭鄉的賽夏族人近年也興起林下經濟養蜂風氣，並創造出賽夏族人專有百花蜂蜜品牌，使得苗栗縣的蜂蜜產品更形多樣化。

苗栗縣府為非常重視養蜂產業，每年都舉辦蜂蜜評鑑比賽，來提昇苗栗縣蜂蜜的知名度。今年由苑裡鎮農會主辦蜂蜜評鑑，參賽蜂農來自苗栗市、頭份、苑裡、通霄、公館、三灣、銅鑼7個鄉鎮38位蜂農參賽，包括了徐陳森、鄧金龍、林冬會、陳黎春香、許塍愈、等5名蜂農榮獲「特等獎」。

縣府農業處表示，評鑑參賽者必須是苗栗縣各農會養蜂產銷班班員，另外還要申請台灣農產品生產追溯條碼、申請國產蜂產品証明標章及養蜂事實登記。初評需經儀器檢測成分、農藥殘留、抗生素類殘留等檢驗合格，才能參加複評，評鑑項目包括色澤、香氣、風味、感官。得獎蜂蜜每桶分裝瓶數不得高於408瓶，分裝使用的瓶子、包裝盒、提袋、標籤等由承辦單位統一購買管理發放，並編訂流水號碼，為了保證苗栗縣所產的龍眼蜜品質優良，苗栗縣有詳細的規定，讓消費者可安心購買。

苗栗縣長鍾東錦錦特別特薦苗栗縣所生產的龍眼蜜，色澤清透琥珀色，嚐起來溫順香甜，炎炎夏日，調製一杯冰冰涼涼的蜂蜜水，或者塗在麵包、吐司上當早餐，也非常好吃，歡迎大家來選購苗栗好蜜。