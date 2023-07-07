教育部6月修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，明訂全國代理教師都有完整聘期，並從8月1日起實施。但新竹市議員劉康彥反應，新政策8月上路，但7月進入暑假，有關代理教師是否該到校，各校出現不同作法。對此，市府表示，已於6月21日函文學校依現行規定裁量辦理。

劉康彥說，代理教師從今年起享有完整的聘期，當然就有相對應的休假、請假規定，但問題是，新政策8月才上路，但7月就進入暑假了，這一個月空窗期該如何處理代理教師到校情形，各縣市、各校作法莫衷一是。

劉康彥指出，由於新竹市政府教育處沒有明確指示，於是出現有些代理教師並未兼任行政職，卻一樣被要求到校的狀況，有些學校則提前適用新政策，除非有明確的進修研究或返校服務，否則代理教師不須到校。他也說，有部分縣市已提前適用8月1日新政策，免去7月空窗期的混亂，呼籲新竹市也能跟進。

針對代理教師寒暑假是否到校，市府教育處表示，已於6月21日函文學校，依現行規定裁量辦理，教育處也說明，寒暑假期間，老師若無法依學校寒暑假備課、研習等增能規畫，現行規定可依規請假，將持續傾聽代理教師、學校等各方意見，並考量人力資源及教育環境，持續檢視並精進相關政策。