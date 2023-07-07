「公民『蚵』學家體驗營」將由古寧頭社區居民協作進行南、北山潮間帶生物資源調查。(圖／金管處提供)

暑期活動一波波！為讓金門在地青年學子親近潮間帶生物資源，認識長期監測的重要性，金門國家公園管理處將於8月8日假古寧頭石蚵文化館、北山潮間帶及古寧頭社區發展協會辦理「公民『蚵』學家體驗營」，預計招收20名12歲以上之國、高中生，參與學員還可獲得結業證書及小禮物，即起開放報名至額滿為止，歡迎踴躍報名參加！

據了解，金管處委託社團法人金門縣社區產業創生協會辦理「2023年度南、北山潮間帶生物資源調查及長期監測人力培訓計畫」，並連結在地夥伴關係，與古寧頭社區發展協會及金門大學海洋保育社合作，由古寧頭社區居民、專家學者及大專院校學生共同參與，進行南、北山潮間帶生物資源調查及長期監測人力培訓課程，至今累計已完成6場次工作坊及4個月的監測。

金管處指出，今年暑假辦理的「公民『蚵』學家體驗營」特別邀請張寶仁、楊明哲及洪清漳老師擔任講師，並由古寧頭社區居民擔任潮間帶生物資源探索課程之協作人員，讓12歲以上之國、高中學生有機會親身體驗監測與調查工作，並將獲頒結業證書及小禮物，預計招收名額20人，即起開放報名，額滿為止，活動詳情及報名網址：https://forms.gle/bBFDkAngSrC6rp7C9，活動相關問題可洽詢：0982804758李小姐。