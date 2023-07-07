新北市蘆洲今（7）日早上6時許發生一起車禍，當時33歲陳姓男子駕車從五股開上成蘆橋，結果途中不慎撞上分隔島，導致車輛直接越過分隔島卡在機車專用道上動彈不得，且事後警方處理車禍時還發現車上藏有毒品，警訊後將陳男依毒品罪嫌移送法辦，後續將持續追查是否涉及毒駕。

據了解，陳男當時駕駛車輛從五股上橋，準備經成蘆橋抵達蘆洲，結果途中因不明原因自撞隔島，疑似車速過快直接橫跨分隔島駛進機車專用道，一度造成車道堵塞。

蘆洲警方獲報趕抵現場，發現陳男無明顯外傷，但他不願送醫，不過警方竟在他的車上發現約59.1公克重的第三級毒品一粒眠、約重27.8公克的第三級毒品K他命。

全案不涉及酒駕，不過陳男是否毒駕則有待尿檢結果出爐後判定，詳細車禍原因則有待釐清，不過陳男因持有毒品，被警方依毒品罪嫌移送法辦。

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