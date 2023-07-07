RMT發言人說，逾1萬名工人將有資格罷工，但罷工將在不同天影響地鐵網絡的不同的範圍。
RMT秘書長Mick Lynch指出，該行動將關閉倫敦地鐵，以彰顯成員的工作有多重要。
隨著高通膨要求人們爭取更多工資，自去年夏季以來，英國各地鐵路工人已經發起多起罷工活動，其它產業部門也發起數萬人的罷工。
倫敦交通局的營運長Glynn Barton說，此前已經試圖與工會討論這些議題，工會仍決定發起行動。我們會敦促工會重新考慮，並討論問題，尋求解決方案。
英國的RMT工會在周四表示，由於圍繞在退休金、裁員、工作條件的長期糾紛，倫敦地鐵工人決定在7月23~28日罷工一周。
RMT發言人說，逾1萬名工人將有資格罷工，但罷工將在不同天影響地鐵網絡的不同的範圍。
RMT秘書長Mick Lynch指出，該行動將關閉倫敦地鐵，以彰顯成員的工作有多重要。
隨著高通膨要求人們爭取更多工資，自去年夏季以來，英國各地鐵路工人已經發起多起罷工活動，其它產業部門也發起數萬人的罷工。
倫敦交通局的營運長Glynn Barton說，此前已經試圖與工會討論這些議題，工會仍決定發起行動。我們會敦促工會重新考慮，並討論問題，尋求解決方案。
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