RMT發言人說，逾1萬名工人將有資格罷工，但罷工將在不同天影響地鐵網絡的不同的範圍。

RMT秘書長Mick Lynch指出，該行動將關閉倫敦地鐵，以彰顯成員的工作有多重要。

隨著高通膨要求人們爭取更多工資，自去年夏季以來，英國各地鐵路工人已經發起多起罷工活動，其它產業部門也發起數萬人的罷工。

倫敦交通局的營運長Glynn Barton說，此前已經試圖與工會討論這些議題，工會仍決定發起行動。我們會敦促工會重新考慮，並討論問題，尋求解決方案。