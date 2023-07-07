中國信託金控首度舉辦「中國信託金融科技創新年會」，以「Fintech for Good」為主題聚焦金融科技創新與永續發展議題，特別邀請國際金融科技與市場獨立評論家Chris Skinner親臨分享金融科技前瞻趨勢，產、官、學界專家熱烈參與，線上線下吸引超過2500位民眾與會。

中信金控總經理陳佳文指出，身為臺灣最國際化的金融機構，中國信託以多面向的努力，配合政府政策推動臺灣金融業數位轉型，與國際接軌。後疫情時代，產業數位化不只是轉型力與創新力，更重要的是應變力，同時需要永續議題概念。科技對金融產業的影響甚鉅，中信金控以快速、積極的態度面對，更期盼藉由全球金融科技趨勢發展知名評論專家Chris Skinner大作「Digital for Good」闡述的核心精神「理念驅動」，達到拋磚引玉、引領臺灣金融業持續為數位化以及永續發展議題貢獻。

遠從波蘭來臺的Chris Skinner深入探討金融機構如何結合科技與永續，Chris Skinner認為「銀行不會消失」，未來科技將成為助力，透過監管機制，將具有更完善的保護機制，確保消費者權益並持續保持市場競爭優勢，吸引聽眾提問，現場互動熱絡。

中信金控科技長賈景光與國立政治大學金融科技研究中心主任王儷玲、台灣微軟總經理卞志祥、麥肯錫全球董事合夥人譚宏，則從不同領域視角探討數位創新的國際趨勢與落地的可行性、人工智慧（Artificial Intelligence AI）對金融產業的影響、ESG（Environmental Social Governance）金融創新等議題。

「中國信託金融科技創新年會」下半場為創新成果發表，特別邀請行政院數位發展部數位產業署署長呂正華分享與金融產業息息相關的第三方支付法遵導入、電子簽章法規調適等相關政策，呂正華署長特別以中信金控積極參與，攜手由數位發展部建構、推動中小微型企業數位轉型的「臺灣雲市集」平臺為例，目前已幫助累積4萬多家企業，有效提高企業數位化程度，為政府與金融業協力，推出創新金融服務的最佳示範。

針對具體創新成果，中信金控打造「科技創新軍火庫」，在內部應用逾50個AI模型，包含視訊對保、先買後付應用人臉辨識、人證比對，「智動GO」可推薦個人化產品及優惠、反洗錢負面新聞及防弊防詐的警示戶偵測等。另一方面，中國信託致力於運用區塊鏈技術打造高效率且安全的供應鏈數據網絡，提高供應鏈韌性，運用區塊鏈技術整合企業客戶的企業資源計畫系統（Enterprise Resource Planning ERP），所有數據都被加密且無法竄改，企業可跨機構傳輸數據，銀行也能信任數據的真實性，快速提供資金給廠商，藉由自動化分析與審核，搭配流程機器人，交易量較以往超過5倍，滿足更多企業客戶的交易需求。

在國際接軌共創部分，中信金控展出獨家應用Apple Messages for Business串聯分行智能引導、慈善智能大使、商店智能服務、球場智能助理、大會智能接待、門市智能引導等六大場景，並邀請全球領先的數位貿易融資網路平臺Contour執行長Carl Wegner，說明中信銀行與20家國際級銀行建構全球最大區塊鏈貿易融資平臺的經驗。

來自瑞典的綠色科技新創公司Doconomy商務總監Carl-Johan von Uexkull與中國信託商業銀行數位金融處處長羅至善共同分享中國信託「ATM X LINE個人化服務」及「再生能源交易區塊鏈平臺」對比消費碳足跡服務之績效。