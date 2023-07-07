台電遭曝在電力尖峰或機組跳脫時，有18個月調度運轉核二、核三廠「氣渦輪機」機組，卻未列入年報。國民黨團今召開記者會揭露，台電不但缺電，還使用「黑電」，用的是最髒的輕柴油發電，每度電成本至少是10元以上「又貴又髒」，台電已經虧損連連，還偷偷摸摸使用「黑電」緊急併聯，不敢讓國人知道。現傳出10月將再調整電價，國民黨團要求王美花部長必須向國人說清楚。

副書記長吳怡玎表示，蔡政府執政以來，台灣發生過5次全台大停電，監察院介入調查，結果竟然意外發現台電偷偷用「黑電」。監委調查2021年5月13日興達電廠跳電釀成全台大停電事件，發現台電從2020年到2022年10月的34個月內，就有超過一年半、18個月，緊急啟動備用電源的核二、核三廠「氣渦輪機」機組。

吳怡玎指出，台電針對監察院調查報告，昨晚緊急提出說明澄清並非「黑電」，而是「氣渦輪機」機組，但台電依然是使用「黑電」，而且又是「又貴、又髒」的電，因為「氣渦輪機」機組燒的是輕柴油，是比燃油、燃煤還要骯髒的發電方式，尤其是核電廠內的「氣渦輪機」機組，每度電成本至少是10元以上。

吳怡玎表示，2021年台電公告僅有3次備轉容量低於6％以下，但是台電降壓次數就高達90次，台電拿不出來解釋，現在根本不用看燈號，也不用看即時運轉資訊，只要天熱太陽下山，就是供電緊急狀況，這就是台灣缺電、電力供應不穩的現況。

吳怡玎說，由於蔡政府錯誤的能源政策，讓台電基層員工每天都在高壓環境下工作，長期下來能不出錯嗎？出狀況就推給基層，這是羞辱、污辱台電基層員工、專業人員，一旦沒有專業人員，電廠還能順利運轉發電嗎？

副書記長洪孟楷指出，昨天新北板橋地區發生3千多戶停電，復電後換成新店地區停電，氣象局今天對全台17縣市發出高溫警戒，蔡政府還要繼續告訴國人不缺電嗎？

洪孟楷認為，核電廠氣渦輪發電機的建置目的是備用電源，結果現在變成常態，這就是缺電的事實，台電又不敢列入電業年報，蔡政府乾脆火力全開，燃煤發電屢創新高，並敬告民進黨政府，不要「高層惡搞」、「基層扛責」，監察院不要只會彈劾基層，難道更應該被究責、彈劾的，不是應該制定錯誤能源政策的政府高層嗎？不是該是台電高層嗎？