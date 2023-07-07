76歲中華演藝總工會前理事長康凱與現任理事長曹雨婷鬧出糾紛，康凱不滿曹雨婷在今年演藝工會聚餐時，大動作派了6名保鑣防止他入場；加上曹雨婷近期為性騷擾事件以工會名出聲明，引起許多工會會員不滿，紛紛私訊他，讓他非常火大，表明不想再跟曹有任何瓜葛。

2人先前在2019年舉辦婚宴，外界皆以為2人是夫妻，沒想到今有人跳出來爆料他們根本沒結婚，疑似「騙紅包」。康凱今表示和曹雨婷確實沒有婚姻關係，只有同居，2年前已經分手了、也分開住了，「當初有想跟她結婚，但是她不肯。後來才知道她不要是因為會犯重婚罪。」

當時2人在台舉行婚宴，有位楊姓男子跳出來爆料曹和他在2003年已於美國結婚了，曹當時回覆正在處理離婚，而康凱也配合曹處理前一段婚姻。

康凱說這次會跳出來講話，是因為曹雨婷對外發言不慎，很多人找他抱怨，「所以我要講清楚我跟她已經沒關係。」他現在已經離開工會，當初在工會時就發現曹雨婷攬大權，很多事情沒有經手他，他都不知道。而曹雨婷僅回覆：「工作太忙，一直沒有空（登記）。」