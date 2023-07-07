由臺南市政府觀光旅遊局與七股區公所攜手合作共同辦理、一年一度萬眾期待的暑期親子強檔「2023臺南七股海鮮節」系列活動，將於7月29日至10月1日期間舉辦，推出《七股七寶宴》、《揪團遊七GO》、《觀光赤嘴園挖文蛤體驗》及《社區農漁特產展售》等精采活動。

7月7日記者會黃偉哲市長、觀光旅遊局林國華代理局長、台江國家公園管理處洪政乾秘書、雲嘉南濱海國家風景區管理處陳煜川處長、七股區公所李佳隆區長、方一峰議員、陳昆和議員、蔡秋蘭議員及各立委、議員服務處代表、七股區三股社區黃仙立里長及地方業者代表等蒞臨共襄盛舉，並共同邀請大家一起到濱海遊玩，除了可欣賞美麗風景外，也能品嚐到在地最鮮美的海產，開心FUN暑假！

黃偉哲市長表示，七股農漁物產富饒，擁有在地尚青的七股七寶(虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣)，是旅遊嚐海鮮的好去處。今年臺南七股海鮮節活動由「七股七寶宴」搶先開跑，將於7月29日在七股鹽山擴大推出海鮮盛宴，由七股「黑琵食堂」主廚陳振東操刀，今年更入選六月《米其林指南》，這是溪北第一家入選米其林的餐廳，想必今年也一定一開放訂桌就秒殺，7月12日上午9點起開放報名，想要嚐鮮的老饕一定不能錯過。

2023臺南七股海鮮節活動意象圖(圖：臺南市政府觀旅局提供)

觀光旅遊局林國華代理局長表示，每年最受歡迎、邁入第17年的觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動，今年因為經濟部水利署更新結構物維修改善工程施作中，活動往後延到9月16-17日、9月30日-10月1日辦理，共計4天，採網路報名，將於9月1日(星期五)上午9點開放線上報名，後續活動資訊也會公告在活動網站。

七股區公所李佳隆區長表示，每年獲得好口碑且一開放即報名額滿的揪團遊七GO在地小旅行，今年計推出5梯次的一日遊路線，每梯次限量40人，共計200個名額，活動限定優惠價每人只要850元(原價1,300-1,500元)，7月12日(星期三)下午1點開放網路預約報名。

觀旅局貼心提醒，任何活動舉辦都首重安全。此外，天氣炎熱，呼籲參與民眾注意防曬及補充水分，避免中暑，如果有身體不適，請勿下水，並請跟現場救護站諮詢。臺南夏季活動不間斷，更多活動內容請至「台南旅遊網」https://www.twtainan.net/或「2023臺南七股海鮮節」活動網站https://seafood.mw.com.tw/查詢。(臺南市政府觀旅局廣告)