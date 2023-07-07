女星Melody（殷悅）今（7日）無預警宣布離婚富商吳育奇，主因為克服不了個性、思想和理念的差距，17年夫妻情正式畫下句點。Melody過去受訪時，透露某次在老公的平板裡看到交友軟體，氣到找對方理論，想不到竟鬧烏龍，讓她頓時陷入尷尬。

Melody 2015年出版書籍《Melody的幸福3元素：閉嘴、放空、微笑》，大方分享婚姻生活，為了宣傳她接受媒體訪問，根據《姊妹淘》報導，Melody某次在吳育奇的平板發現一款交友APP，裡面有許多女人，當下有被背叛的感覺，氣得痛罵吳育奇一頓，對方則是一頭霧水，不清楚她在氣什麼。

Melody過幾天才驚覺，原來大女兒會拿吳育奇的平板玩遊戲，「交友APP」只是廣告訊息，讓她的處境變得尷尬，好在吳育奇假裝苦苦哀求，這場衝突才擺平。因此Melody領悟到夫妻之間的信任感非常重要，一旦沒了就完蛋，但她強調女人一定會吃醋，克服的方式是忙於工作和生活，找到存在感、成就感，這樣另一半不僅樂得輕鬆，兩人的感情也更穩固。

Melody今（7日）中午發出離婚聲明，宣布17年婚姻正式結束，她表示每段婚姻都有屬於自己的課題，長久以來雙方的性格、思想、理念都有很大的落差，經過多年的努力與堅持，還是無法克服，因此和平離婚，感謝彼此曾經的付出，未來的日子，兩人會好好陪伴家人成長，呼籲外界尊重隱私，未來不再對離婚細節做出回應。