蔬菜水果吃太少、膳食纖維不足，以及油脂和精緻主食太多等，都是急需改善的國人營養攝取問題。（王家瑜攝）

營養均衡是孩童健康的關鍵。癌症關懷基金會針對全台國小三到六年級學生調查發現，近4成學童沒有天天吃蔬菜，更有超過2成每周至少喝4次含糖飲料。值得注意的是，親子共餐頻率高的學童，不僅吃蔬果比例較高、較少喝含糖飲料，吃飯時使用3C的情況也較少。

癌症關懷基金會於2022年3月至2023年1月，針對北中南國小三到六年級學生進行「學童3C和親子共餐大調查」，共回收有效問卷2萬3831份。結果顯示，超過6成學童沒有每天吃水果、近4成沒有天天吃蔬菜、2成以上學童一周至少喝4次飲料，且高達24％學童體位過重或肥胖。

癌症關懷基金會營養師周晉帝引述國外研究指出，吃飯時使用手機的孩童，總熱量攝取增加1成。本次調查亦發現，近8成肥胖學童吃飯使用3C產品；吃飯使用3C產品的學童，天天吃蔬菜水果的比例較低，反之，常喝飲料的比例較高。

多項研究顯示，親子共餐可以預防肥胖、提升情緒管理能力，相較於親子共餐頻率高（每周3到7次或以上）的孩童，從未共餐的孩童過重風險增加3.7倍！

周晉帝說明本次調查發現，每周親子共餐次數越多，天天吃蔬果比例高10％、常喝飲料（每周至少4次）比例少11％，吃飯不使用3C產品比例高8％。

癌症關懷基金會董事長陳月卿表示，兒童糖尿病前期和血脂異常盛行率非常高，許多學童和青少年正排著隊、準備加入糖尿病和心血管疾病的行列，因此迫切需要翻轉兒童飲食習慣，改善蔬菜水果吃太少、膳食纖維不足，以及油脂和精緻主食太多等問題。

周晉帝提醒，親子共餐雖可改善孩子攝取健康食物和吃飯用3C產品的狀況，但家長和老師若缺乏正確飲食觀念，效果也會大打折扣。陳月卿建議由家長帶頭示範，在餐桌上不要使用3C產品，藉由親子共餐的時光，一起建立健康飲食習慣。