新北市文化局張䕒育、 台北市財政局游適銘參訪藝術設計進駐工作室。（新北市政府提供）

北台灣最大規模的藝術進駐基地「板橋435藝文特區」，10年間吸引超過570萬人次入園參觀。「板橋435藝文特區」產權屬台北市政府，園區擁4.6公頃土地，雙北市府締結合作夥伴關係，以「藝文特區」的型式經營管理，攜手打造出新北市最知名親子休閒景點及長期藝術進駐基地。

座落於板橋「板橋435藝文特區」原為國軍退除役官兵輔導委員會主計人員訓練中心，後因故園區閒置荒廢長達10年。2007年，產權擁有者台北市政府財政局簽約委託前台北縣板橋市公所管理，市公所耗時整頓後，改建為「板橋435藝文特區」。

因台北縣升格為新北市，改由新北市政府文化局接手管理，2013年雙北市政府共同議定，活化閒置空間，締結互惠合作夥伴關係，供文化局作為「板橋435藝文特區」及提供藝文團體場地使用。

「板橋435藝文特區」不僅有超大的活動空間及藝術人文空間，園區內規劃中正紀念堂、藝文展場、溼地故事館、台灣玩具博物館、藝術教室，透過多元的活動，讓附近居民及遊客參加體驗，園區還有大片草地，提供民眾充滿藝術氣息的休憩空間。

台北市政府財政局長游適銘與新北市政府文化張䕒育昨（6）日代表雙北市長訪視園區經營成果，張䕒育指出，「板橋435藝文特區」初期以「親子藝術樂園」及「藝術家夢想基地」為二大營運主軸，持續推動藝文團隊進駐計畫，提供藝文團隊及藝術工作者進駐，每年舉行超過百場親子展演活動及藝術教育課程，曾被行政院評定活化成效為全國之冠。

張䕒育說，後來建立「435藝術聚落」品牌，以扶植表演藝術設計人才及產業跨域群聚效益為目標，同時讓「435藝術聚落」成為全國唯一長達3年進駐期的藝術家、藝文團隊進駐基地，期許園區能成為「北台灣駐村藝術媒合中心」。

最後，張䕒育也說，園區未來將與新北市美術館、淡水古蹟博物館串連，推出主題展覽，讓藝術的種子向下紮根。