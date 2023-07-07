宏碁資訊近期獲得「微軟年度最佳合作夥伴」，表彰宏碁資訊提出的解決方案「Datacenter on Azure」以其優異的技術能力與服務，解決客戶在數位轉型的過程中所遇到的困境，並運用Azure Cloud增強企業的營運彈性與關鍵業務應用系統的擴展性。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，在全球眾多企業朝向淨零碳排目標前進，以上雲為基礎的『數位轉型』，會是公司成長的重要動能之一，而本次躋身微軟全球頂級合作夥伴之列，是肯定宏碁資訊不論在公司治理及對企業客戶提供各項雲端應用，皆符合微軟追求卓越及完善嚴謹的認證，宏碁資訊會持續微軟的合作，以更具效率且全面的方式，協助企業從地端上到雲端數位轉型。

宏碁資訊顧問團隊擁有多年IT服務經驗，具備「雲遷移」規畫能力，可以快速檢查和識別最合適的Azure服務，以確保企業能夠安全且高效的達成遷移作業。同時也積極布局於微軟「永續雲」平台，協助企業資訊透明與數據洞察，管理自身與供應鏈環境足跡，與企業綠色轉型的終極目標相呼應。

宏碁資訊目前是微軟審核通過，台灣唯一一家具備「微軟Azure Expert MSP」雲端服務專家最高認證，「微軟六大領域解決方案」和ASP資安領域認證的資訊服務商，其中包含雲端、AI、數位應用等六大領域，以滿足客戶在微軟各種領域上的專業服務。ChatGPT推出後，在各產業快速發酵，宏碁資訊顧問團隊引導客戶開始使用Azure Open AI訓練專屬的AI模型，並從過程中，協助企業得以使用安全、合規的AI開發環境，加快RD作業效率。