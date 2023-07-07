後龍鎮水尾里成功國小新建校舍採取清水模綠建築。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦7日上午偕同縣議長李文斌視察成功國小新校舍施工進度。（謝明俊攝）

後龍鎮成功國小新建校舍是由知名李祖原建築師團隊所設計。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦7日上午視察成功國小新校舍施工進度。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦7日上午偕同縣議長李文斌視察成功國小新校舍施工進度。（謝明俊攝）

啟用超過40年的後龍鎮水尾社區成功國小，因原有校舍被判定為海砂屋，結構有安全問題，經苗栗縣政府向教育部爭取經費拆除重建，歷經1年施工，目前工程進度已達7成多，學校因與水尾社區活動中心比鄰，是少有社區老少一起學習照護的場域，加上新校舍又是名建築師李祖原團隊作品，縣長鍾東錦期望能再為水尾地區增添一個新景觀。

成功國小位在偏遠的水尾社區，與海邊相距不過數百公尺，創立於民國47年，學校幼兒園及專科教室在70年間陸續興建，由長年受到海風鹽性侵襲，校舍經判定為海砂屋及氯離子過高有安全疑慮，經縣府全力向中央爭取經費，2020獲教育部核定老舊校舍拆除重建工程經費5597萬元，但期間歷經新冠肺炎疫情影響，營建物料及工資雙漲，致工程招標9次流標，為利重建工程順利進展，縣府自籌款增加至2111萬元，總經費達7708萬元。

成功國小新建校舍工程是委由國內著名李祖原建築師事務所設計監造，自去年7月開工，目前工程進度已達7成，全部工程包含拆除老舊危險校舍1棟，並原地重建1棟3層的清水模外牆建築，共有12間教室的教學大樓，規劃供幼兒園、專科教室、圖書室及保健室使用，預計今年11月可望完工。

新校舍外觀意象上，呼應校門口水尾社區活動中心的飛簷造型及清水模材料特質，跳脫傳統教室的呆板印象，整體規劃以創造新的校園建築量體並融入環境共生理念的綠建築為目的，以廊道與現有教室相連讓師生有遮陽避雨的動線，更以永續、自然、安全的校園為概念，多層次退縮露臺的手法創造好望角及藝術創作的半戶外共享空間，打造與自然、知識、人群連結的知識方舟，型塑有溫度的學習環境、有記憶的校園空間，盼望成為後龍濱海地區的新興打卡景點。

苗栗縣長鍾東錦7日上午前往工地視察，期望成功國小創新的建築設計，將成為社區的新地標和校舍建築的創新典範，縣府為改善國中小校舍老舊及耐震能力不足等問題，持續推動校舍拆除重建工程，包括西湖國小東棟校舍落成啟用後，頭屋國中、文山國小及頭屋國小重建校舍也都陸續進入竣工驗收階段，後續將有僑成國小、六合國小、文林國中、鯉魚國小及興隆國小等5校校舍拆除重建工程，持續提供學生安全舒適的校園品質。